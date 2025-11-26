LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

Lohnende LSI Industries-Anlage? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LSI Industries-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,058 LSI Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 18,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164,67 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 164,67 USD entspricht einer Performance von +64,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete LSI Industries eine Marktkapitalisierung von 558,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

