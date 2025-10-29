LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lukrative LSI Industries-Anlage?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden LSI Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,52 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 329,787 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 23,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 263,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +212,63 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 720,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
