NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden LSI Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,52 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 329,787 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LSI Industries-Papiers auf 23,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 263,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +212,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 720,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at