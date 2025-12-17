NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein LSI Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LSI Industries-Aktie bei 19,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,020 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 18,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,97 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von LSI Industries belief sich jüngst auf 602,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at