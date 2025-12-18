NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,267 Methode Electronics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 6,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,10 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,90 Prozent gleich.

Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 237,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at