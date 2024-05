NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die MKS Instruments-Dividendenzahlung

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments am 07.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Alles in allem schüttet MKS Instruments 59,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,46 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der MKS Instruments-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 123,32 USD aus dem Geschäft. Die MKS Instruments-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,04 Prozent.

MKS Instruments-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von MKS Instruments via NASDAQ 48,74 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 49,78 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel MKS Instruments

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,81 Prozent nachlassen.

Kerndaten der MKS Instruments-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens MKS Instruments beträgt aktuell 8,383 Mrd. USD. Das MKS Instruments-KGV beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von MKS Instruments betrug in 2023 3,622 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -27,56 USD.

