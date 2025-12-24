NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.12.2020 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,667 MKS Instruments-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 162,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,70 Prozent gesteigert.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at