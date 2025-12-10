MKS Instruments Aktie

MKS Instruments

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

Profitabler MKS Instruments-Einstieg? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MKS Instruments gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MKS Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die MKS Instruments-Aktie an diesem Tag bei 110,91 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in MKS Instruments-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,016 MKS Instruments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 165,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 489,41 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48,94 Prozent.

MKS Instruments war somit zuletzt am Markt 11,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

