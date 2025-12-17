NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen MKS Instruments-Einstiegs gewesen.

MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MKS Instruments-Papier 82,25 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 121,581 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 156,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 996,96 USD wert. Das entspricht einem Plus von 89,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 10,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at