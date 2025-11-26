NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.11.2020 wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 136,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,394 MKS Instruments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (149,00 USD), wäre das Investment nun 10 935,78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 9,36 Prozent gleich.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at