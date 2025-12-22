Modine Manufacturing Aktie

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

Investmentbeispiel 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Modine Manufacturing-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Modine Manufacturing-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 51,020 Modine Manufacturing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 136,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 946,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 594,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 7,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

