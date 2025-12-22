Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Investmentbeispiel
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Modine Manufacturing-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 51,020 Modine Manufacturing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 136,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 946,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 594,69 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 7,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)