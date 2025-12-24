Myriad Genetics Aktie

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

Myriad Genetics-Investment 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 24.12.2024 wurden Myriad Genetics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 72,780 Myriad Genetics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (6,56 USD), wäre die Investition nun 477,44 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,26 Prozent verkleinert.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 629,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

