Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Profitables Neogen-Investment?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Neogen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Neogen-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 672,043 Neogen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 7,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 764,78 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,35 Prozent verringert.
Der Marktwert von Neogen betrug jüngst 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)