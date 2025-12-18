NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Neogen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Neogen-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 672,043 Neogen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 7,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 764,78 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,35 Prozent verringert.

Der Marktwert von Neogen betrug jüngst 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at