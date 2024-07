NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien verdienen können.

Am 02.07.2023 wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 3,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 624,672 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Aktien wären am 01.07.2024 12 440,94 USD wert, da der Schlussstand 4,74 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,41 Prozent gesteigert.

Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 297,90 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

