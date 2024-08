NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag 4,40 USD wert. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,273 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die gehaltenen Net 1 Ueps Technologies-Aktien wären am 05.08.2024 1 045,45 USD wert, da der Schlussstand 4,60 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 045,45 USD entspricht einer Performance von +4,55 Prozent.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 307,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

