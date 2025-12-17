NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NetGear eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden NetGear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das NetGear-Papier an diesem Tag bei 27,04 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 36,977 NetGear-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 890,04 USD, da sich der Wert eines NetGear-Anteils am 16.12.2025 auf 24,07 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 11,00 Prozent.

Der Börsenwert von NetGear belief sich jüngst auf 669,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at