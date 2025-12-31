NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Performance unter der Lupe
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetGear von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NetGear-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NetGear-Aktie bei 18,11 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NetGear-Aktie investierten, hätten nun 5,522 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,67 USD, da sich der Wert eines NetGear-Anteils am 30.12.2025 auf 24,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,67 Prozent vermehrt.
NetGear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 690,34 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
