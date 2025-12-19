O Reilly Automotive Aktie
19.12.2025
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,248 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 91,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 051,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205,19 Prozent angezogen.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 78,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
