O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren O Reilly Automotive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,248 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 91,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 051,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205,19 Prozent angezogen.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 78,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu O Reilly Automotive Incmehr Nachrichten