NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Paccar-Papier bei 31,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,106 Paccar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 112,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 626,71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 262,67 Prozent erhöht.

Paccar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at