Lohnende Paccar-Investition? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Paccar-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paccar-Anteile betrug an diesem Tag 58,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,717 Paccar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 109,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar bezifferte sich zuletzt auf 57,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

