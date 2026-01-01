NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Patterson-UTI Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Patterson-UTI Energy-Aktie bei 5,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,011 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers auf 6,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,16 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at