NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Patterson-UTI Energy-Anteile bei 7,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 377,410 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 195,59 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 17.12.2025 auf 5,95 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 18,04 Prozent.
Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 2,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
