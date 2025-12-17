Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Peoples Bancorp of North Carolina-Performance im Blick 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment gewesen.

Am 17.12.2022 wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 30,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,247 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (37,77 USD), wäre das Investment nun 122,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 206,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

