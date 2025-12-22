Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in Grün

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch heute aufwärts.

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 23 461,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,613 Prozent auf 23 450,53 Punkte an der Kurstafel, nach 23 307,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 476,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 385,31 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 22 273,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 22 788,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, mit 19 572,60 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,68 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SMC (+ 9,35 Prozent auf 363,14 USD), Microvision (+ 5,66 Prozent auf 0,99 USD), Amtech Systems (+ 4,43 Prozent auf 12,74 USD), CIENA (+ 3,18 Prozent auf 237,67 USD) und World Acceptance (+ 3,00 Prozent auf 147,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Infosys (-6,58 Prozent auf 18,89 USD), Nissan Motor (-4,02 Prozent auf 2,39 USD), PetMed Express (-3,89 Prozent auf 3,46 USD), Taylor Devices (-3,51 Prozent auf 55,01 USD) und Donegal Group B (-3,15 Prozent auf 16,60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 200 803 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 14,03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

