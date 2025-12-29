NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prosperity Bancshares-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 202,634 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 249,24 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 26.12.2025 auf 70,32 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,49 Prozent erhöht.

Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 6,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at