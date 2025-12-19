Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Performance
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor 5 Jahren bedeutet
Die Resources Connection-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 7,918 Resources Connection-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (5,26 USD), wäre das Investment nun 41,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,35 Prozent verringert.
Resources Connection wurde am Markt mit 174,89 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
