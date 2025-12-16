Sangamo Therapeutics Aktie

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

Sangamo Therapeutics-Investment im Blick 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Sangamo Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Sangamo Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Sangamo Therapeutics-Papier an diesem Tag 2,65 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 378,072 Sangamo Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,35 USD, da sich der Wert einer Sangamo Therapeutics-Aktie am 15.12.2025 auf 0,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -83,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sangamo Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 152,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

