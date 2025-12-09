Sangamo Therapeutics Aktie

Sangamo Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Sangamo Therapeutics-Investment? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Sangamo Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Sangamo Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,35 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,695 Sangamo Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,39 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 08.12.2025 auf 0,50 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 94,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sangamo Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 166,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sangamo Therapeutics Incmehr Nachrichten