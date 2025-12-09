Sangamo Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Sangamo Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,35 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,695 Sangamo Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,39 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 08.12.2025 auf 0,50 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 94,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sangamo Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 166,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
