NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,197 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 109,20 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 04.01.2024 auf 37,99 USD belief. Das entspricht einem Plus von 10,92 Prozent.

ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 977,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at