NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ScanSource gewesen.

Das ScanSource-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ScanSource-Papier letztlich bei 29,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 34,423 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (39,74 USD), wäre die Investition nun 1 367,99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,80 Prozent zugenommen.

Am Markt war ScanSource jüngst 873,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at