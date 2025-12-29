SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

Rentable SIGA Technologies-Anlage? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden SIGA Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,93 USD. Bei einem SIGA Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 686,341 SIGA Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.12.2025 10 573,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,27 USD belief. Mit einer Performance von +5,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 449,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SIGA Technologies Inc. 6,27 -0,08% SIGA Technologies Inc.

