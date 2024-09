NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SMC-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen SMC-Anteile an diesem Tag bei 45 750,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,219 SMC-Aktien. Die gehaltenen SMC-Papiere wären am 10.09.2024 12 843,72 JPY wert, da der Schlussstand 58 760,00 JPY betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent vermehrt.

SMC war somit zuletzt am Markt 3,85 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at