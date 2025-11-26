SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Rentabler SMC-Einstieg?
|
26.11.2025 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren bedeutet
SMC-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SMC-Anteile 65 170,00 JPY wert. Bei einem SMC-Investment von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,015 SMC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (53 720,00 JPY), wäre die Investition nun 824,31 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,57 Prozent.
Insgesamt war SMC zuletzt 3,30 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|296,00
|-1,33%