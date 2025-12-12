NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Starbucks-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Starbucks-Anteile an diesem Tag bei 97,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,223 Starbucks-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 866,29 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 11.12.2025 auf 84,74 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 95,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at