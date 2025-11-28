Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investment
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,66 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 101,358 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 86,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 787,76 USD wert. Damit wäre die Investition 12,12 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 98,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: dailin / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25