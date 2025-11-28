NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,66 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 101,358 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 86,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 787,76 USD wert. Damit wäre die Investition 12,12 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 98,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at