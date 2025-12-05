NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Starbucks-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 61,75 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 1,619 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,65 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 04.12.2025 auf 85,00 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 137,65 USD, was einer positiven Performance von 37,65 Prozent entspricht.

Starbucks wurde am Markt mit 98,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at