WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Strategy (ex MicroStrategy)-Investment 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Einstiegs gewesen.

Am 25.11.2020 wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 369,994 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 24.11.2025 66 243,64 USD wert, da der Schlussstand 179,04 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 562,44 Prozent zugenommen.

Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Börsen in Fernost am Mittwoch letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zur Wochenmitte seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

