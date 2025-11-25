NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Einstiegs gewesen.

Am 25.11.2020 wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 369,994 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 24.11.2025 66 243,64 USD wert, da der Schlussstand 179,04 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 562,44 Prozent zugenommen.

Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at