Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Investment
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 25.11.2020 wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 369,994 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere wären am 24.11.2025 66 243,64 USD wert, da der Schlussstand 179,04 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 562,44 Prozent zugenommen.
Alle Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
