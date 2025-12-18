Textron Aktie

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

Lohnendes Textron-Investment? 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Textron-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Textron-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Textron-Papier bei 70,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Textron-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,429 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,91 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 17.12.2025 auf 87,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,91 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Textron eine Marktkapitalisierung von 15,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

