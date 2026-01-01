Textron Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Textron-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 42,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,804 Textron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 074,98 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 31.12.2025 auf 87,17 USD belief. Mit einer Performance von +107,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Textron wurde am Markt mit 15,57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
