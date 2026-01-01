Textron Aktie

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

Langfristige Anlage 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Textron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Textron-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 42,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,804 Textron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 074,98 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 31.12.2025 auf 87,17 USD belief. Mit einer Performance von +107,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Textron wurde am Markt mit 15,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Textron Inc.

Textron Inc. 75,30 -1,41% Textron Inc.

