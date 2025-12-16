NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Ultra Clean-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,09 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 28,498 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 25,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,93 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at