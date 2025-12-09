NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultra Clean von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ultra Clean-Anteile an diesem Tag 37,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 2,646 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,97 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 08.12.2025 auf 26,82 USD belief. Mit einer Performance von -29,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ultra Clean eine Börsenbewertung in Höhe von 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at