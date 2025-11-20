Universal Display Aktie

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

Lohnendes Universal Display-Investment? 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Universal Display-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Universal Display-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 165,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,603 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,78 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 19.11.2025 auf 110,78 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 33,22 Prozent.

Universal Display wurde am Markt mit 5,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

