NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Universal Display-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Universal Display-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Universal Display-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug an diesem Tag 39,92 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investierten, hätten nun 250,501 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 30 290,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 202,91 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 5,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at