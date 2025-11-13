Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lohnendes Universal Display-Investment?
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Universal Display-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Universal Display-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug an diesem Tag 39,92 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investierten, hätten nun 250,501 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 30 290,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 202,91 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 5,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Universal Display-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25