WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

Langfristige Investition 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Veeco Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Veeco Instruments-Anteile an diesem Tag 20,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,778 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,61 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 17.12.2025 auf 29,22 USD belief. Mit einer Performance von +39,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 1,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Veeco Instruments Inc.

