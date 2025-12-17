NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,432 Westamerica Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Westamerica Bancorp-Papiere wären am 16.12.2025 1 055,51 USD wert, da der Schlussstand 49,25 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 5,55 Prozent.

Der Marktwert von Westamerica Bancorp betrug jüngst 1,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at