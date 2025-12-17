World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
17.12.2025 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.12.2024 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 116,19 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 86,066 World Acceptance-Papiere. Die gehaltenen World Acceptance-Aktien wären am 16.12.2025 12 637,92 USD wert, da der Schlussstand 146,84 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,38 Prozent angezogen.
World Acceptance war somit zuletzt am Markt 735,78 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
