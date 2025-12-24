World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Performance
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.12.2022 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen World Acceptance-Anteile letztlich bei 63,48 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,575 World Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 145,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 128,92 Prozent.
World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 729,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!