NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 1-800-FLOWERSCOM-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,346 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 42,47 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 57,53 Prozent.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 217,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at