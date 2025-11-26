1-800-FLOWERS.COM Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 422,833 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 378,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 86,22 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte 1-800-FLOWERSCOM einen Börsenwert von 194,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
