NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3D Systems-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 920,810 3D Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 712,71 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 17.12.2025 auf 1,86 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82,87 Prozent verringert.

3D Systems war somit zuletzt am Markt 245,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at