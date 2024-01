NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AAON gewesen.

Vor 5 Jahren wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die AAON-Aktie investiert hat, hat nun 4,169 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 291,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 191,58 Prozent erhöht.

Insgesamt war AAON zuletzt 5,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at